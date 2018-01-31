"عدم الاستقرار الأقوى".. "كراني": هذا ما يحدث بعد رحيل "القطبي"!

تحدّث عن 96 ساعة مقبلة وما يعقبها وتوقع عودة الصفر والصقيع للشمال

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن تبدأ غدًا الاثنين 96 ساعة دفء بعد رحيل القطبي، تبدأ بالتلاشي نهاية الخميس بإعلان بداية أقوى لعدم استقرار يسود أجواء: (الشمال، الغربية، الوسطى والشرقية)؛ خاصة شمالًا وأجزاء من المرتفعات هذا الشتاء.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مع عودة الصفر والصقيع للشمال.. وانعدام رؤية قبل الهطول".