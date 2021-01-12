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ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا

قال إننا نرفض أعمال الشغب.. ولست قلقاً من محاولات عزلي

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا"، وفق العربية نت.

وفي التفاصيل، قال ترامب خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك الثلاثاء: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب"، مشدداً: "لست قلقاً من محاولات عزلي"، لافتاً إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود".

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ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا
سبق

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا"، وفق العربية نت.

وفي التفاصيل، قال ترامب خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك الثلاثاء: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب"، مشدداً: "لست قلقاً من محاولات عزلي"، لافتاً إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود".

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:51 PM

ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا

قال إننا نرفض أعمال الشغب.. ولست قلقاً من محاولات عزلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أن "الوقت حان لإنهاء الانقسامات وعودة الهدوء والسلام لأميركا"، وفق العربية نت.

وفي التفاصيل، قال ترامب خلال كلمة له قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك الثلاثاء: "نرفض ما فعله "الغوغاء" في الكونغرس الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نحترم تقاليد أميركا ونرفض أعمال الشغب"، مشدداً: "لست قلقاً من محاولات عزلي"، لافتاً إلى أن "حرية التعبير في أميركا تتعرض لقيود".

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