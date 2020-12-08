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"تعليم الرياض" يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج للمعلمين والمشرفين

اشترطت أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية بتقدير 95 درجة في آخر 3 سنوات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج وضوابطه وإجراءاته للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442 / 1443هـ .

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من الضوابط العامة للترشيح أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة وألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص وألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و 10 سنوات للمشرف التربوي.

وتضمنت الضوابط أيضًا : أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات المهنية وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ.

وبيّن "الغامدي" أن على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1 جمادي الآخرة 1422هـ فيما يتم دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قِبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه يوم 15 / 6 / 1442هـــ .

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"تعليم الرياض" يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج للمعلمين والمشرفين
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج وضوابطه وإجراءاته للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442 / 1443هـ .

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من الضوابط العامة للترشيح أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة وألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص وألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و 10 سنوات للمشرف التربوي.

وتضمنت الضوابط أيضًا : أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات المهنية وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ.

وبيّن "الغامدي" أن على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1 جمادي الآخرة 1422هـ فيما يتم دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قِبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه يوم 15 / 6 / 1442هـــ .

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:02 PM

"تعليم الرياض" يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج للمعلمين والمشرفين

اشترطت أن يكون من شاغلي الوظائف التعليمية بتقدير 95 درجة في آخر 3 سنوات

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج وضوابطه وإجراءاته للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442 / 1443هـ .

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من الضوابط العامة للترشيح أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة وألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص وألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و 10 سنوات للمشرف التربوي.

وتضمنت الضوابط أيضًا : أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات المهنية وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ.

وبيّن "الغامدي" أن على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1 جمادي الآخرة 1422هـ فيما يتم دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قِبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه يوم 15 / 6 / 1442هـــ .

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