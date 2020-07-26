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منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

بلغات عدة تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة للجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج
سبق

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة للجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:18 PM

منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

بلغات عدة تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة للجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.

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