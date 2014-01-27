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"الوهيبي": مبادرة "تعلم من منزلك" تؤكّد حرص القيادة على نجاح التعليم عن بُعد

ثمّن جهود قيادة مشروع تطوير التعليم والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية

رفع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ الشكر والتقدير إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة (تعلم من منزلك)، وتحقيقها مستهدفاتها، بتغطية احتياج جميع الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من الأجهزة اللوحية، ليتمكنوا من مواصلة رحلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وقال الوهيبي؛ إن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة الاهتمام الدائم والمستمر من قِبل الأمير فيصل بن بندر، بالتعليم والمتعلمين، وحرصه على استكمال الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لرحلتهم التعليمية عن بُعد، وهو ما اتضح جلياً في بلوغ هذه المبادرة أهدافها في وقت وجيز من انطلاقتها.

وأكّد الوهيبي؛ ما يحظى به التعليم من دعم سخي من لدن القيادة الرشيدة -أعزّها الله- لاستمرار التعليم، من خلال التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق التعليم عن بُعد، قفزات عديدة، ونجاحاً لمنصة مدرستي والمنصات والقنوات التعليمية المساندة، أشاد به عديد من المؤسسات والهيئات العالمية في مؤشرات التنافسية للأنظمة التعليمية.

وختم مدير عام تعليم الرياض، تصريحه، بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على جهوده الكبيرة في قيادة مشروع تطوير التعليم والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية، كما تقدم بالشكر لجميع الداعمين لمبادرة "تعلم من منزلك"، من جهات حكومية وشركات تجارية ورجال أعمال ومؤسسات خيرية، تحقيقاً للشراكة المجتمعية، وتعزيزاً لروح التكافل بين أبناء الوطن، ودعماً لمسيرة التعليم في تحقيق رؤية المملكة نحو تعليم متقدم ونوعي.

مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيبي": مبادرة "تعلم من منزلك" تؤكّد حرص القيادة على نجاح التعليم عن بُعد
سبق

رفع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ الشكر والتقدير إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة (تعلم من منزلك)، وتحقيقها مستهدفاتها، بتغطية احتياج جميع الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من الأجهزة اللوحية، ليتمكنوا من مواصلة رحلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وقال الوهيبي؛ إن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة الاهتمام الدائم والمستمر من قِبل الأمير فيصل بن بندر، بالتعليم والمتعلمين، وحرصه على استكمال الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لرحلتهم التعليمية عن بُعد، وهو ما اتضح جلياً في بلوغ هذه المبادرة أهدافها في وقت وجيز من انطلاقتها.

وأكّد الوهيبي؛ ما يحظى به التعليم من دعم سخي من لدن القيادة الرشيدة -أعزّها الله- لاستمرار التعليم، من خلال التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق التعليم عن بُعد، قفزات عديدة، ونجاحاً لمنصة مدرستي والمنصات والقنوات التعليمية المساندة، أشاد به عديد من المؤسسات والهيئات العالمية في مؤشرات التنافسية للأنظمة التعليمية.

وختم مدير عام تعليم الرياض، تصريحه، بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على جهوده الكبيرة في قيادة مشروع تطوير التعليم والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية، كما تقدم بالشكر لجميع الداعمين لمبادرة "تعلم من منزلك"، من جهات حكومية وشركات تجارية ورجال أعمال ومؤسسات خيرية، تحقيقاً للشراكة المجتمعية، وتعزيزاً لروح التكافل بين أبناء الوطن، ودعماً لمسيرة التعليم في تحقيق رؤية المملكة نحو تعليم متقدم ونوعي.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
10:49 AM

"الوهيبي": مبادرة "تعلم من منزلك" تؤكّد حرص القيادة على نجاح التعليم عن بُعد

ثمّن جهود قيادة مشروع تطوير التعليم والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ الشكر والتقدير إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ بمناسبة نجاح مبادرة أمير المنطقة (تعلم من منزلك)، وتحقيقها مستهدفاتها، بتغطية احتياج جميع الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من الأجهزة اللوحية، ليتمكنوا من مواصلة رحلة تعليمهم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وقال الوهيبي؛ إن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة الاهتمام الدائم والمستمر من قِبل الأمير فيصل بن بندر، بالتعليم والمتعلمين، وحرصه على استكمال الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود لرحلتهم التعليمية عن بُعد، وهو ما اتضح جلياً في بلوغ هذه المبادرة أهدافها في وقت وجيز من انطلاقتها.

وأكّد الوهيبي؛ ما يحظى به التعليم من دعم سخي من لدن القيادة الرشيدة -أعزّها الله- لاستمرار التعليم، من خلال التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق التعليم عن بُعد، قفزات عديدة، ونجاحاً لمنصة مدرستي والمنصات والقنوات التعليمية المساندة، أشاد به عديد من المؤسسات والهيئات العالمية في مؤشرات التنافسية للأنظمة التعليمية.

وختم مدير عام تعليم الرياض، تصريحه، بالشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ على جهوده الكبيرة في قيادة مشروع تطوير التعليم والمتابعة المستمرة للعملية التعليمية، كما تقدم بالشكر لجميع الداعمين لمبادرة "تعلم من منزلك"، من جهات حكومية وشركات تجارية ورجال أعمال ومؤسسات خيرية، تحقيقاً للشراكة المجتمعية، وتعزيزاً لروح التكافل بين أبناء الوطن، ودعماً لمسيرة التعليم في تحقيق رؤية المملكة نحو تعليم متقدم ونوعي.

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