مكة المكرّمة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد هذه المحافظات

الأرصاد: الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى 8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.