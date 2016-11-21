ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، اليوم "الأحد"، أن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها. ودعا "فكي" في بيان المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

الاتحاد الأفريقي: الاتفاق السياسي بين "حمدوك" و"البرهان" خطوة مهمة يمكن البناء عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-21 ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، اليوم "الأحد"، أن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها.



ودعا "فكي" في بيان المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 09:25 PM

اخر تعديل 21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 10:00 PM

الاتحاد الأفريقي: الاتفاق السياسي بين "حمدوك" و"البرهان" خطوة مهمة يمكن البناء عليها "فكي" دعا المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان





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ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، اليوم "الأحد"، أن الاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها.



ودعا "فكي" في بيان المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير الديمقراطي الجامع لانتخابات حرة وسليمة؛ وفقًا لـ"رويترز".