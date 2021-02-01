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لقاء لبحث آليات التعاون بين "مكافحة المخدرات" ومجلس شؤون الأسرة

لدعم الجهود المشتركة والإستراتيجيات والخطط التوعوية لمواجهة مخاطر الإدمان

استقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ والوفد المرافق لها في مقر الأمانة.

وفي بداية اللقاء رحب الخليفة بالوفد، مؤكداً أن الأمانة على استعداد تام لدعم الجهود المشتركة وبحث الإستراتيجيات والخطط التوعوية ومناقشة التعاون المشترك الهادف للقضاء على ‫المخدرات، وأهمية مد جسور التواصل الفعال بين الأمانة العامة ومجلس شؤون الأسرة، من أجل القيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على جهود الأمانة في التصدّي لآفة المخدرات وحماية الأفراد من مخاطرها، كما تم الاطلاع على المستجدات حول برامج الأسرة، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في المجتمع في ظل مكافحة المخدرات وتعزيز الوعي الوقائي لدى الأبناء والمشاركة في تفعيل البرامج الاجتماعية الهادفة التي تستهدف الأسرة وأفرادها من أجل بناء أسرة صحية سليمة وحيوية.

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لقاء لبحث آليات التعاون بين "مكافحة المخدرات" ومجلس شؤون الأسرة
سبق

استقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ والوفد المرافق لها في مقر الأمانة.

وفي بداية اللقاء رحب الخليفة بالوفد، مؤكداً أن الأمانة على استعداد تام لدعم الجهود المشتركة وبحث الإستراتيجيات والخطط التوعوية ومناقشة التعاون المشترك الهادف للقضاء على ‫المخدرات، وأهمية مد جسور التواصل الفعال بين الأمانة العامة ومجلس شؤون الأسرة، من أجل القيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على جهود الأمانة في التصدّي لآفة المخدرات وحماية الأفراد من مخاطرها، كما تم الاطلاع على المستجدات حول برامج الأسرة، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في المجتمع في ظل مكافحة المخدرات وتعزيز الوعي الوقائي لدى الأبناء والمشاركة في تفعيل البرامج الاجتماعية الهادفة التي تستهدف الأسرة وأفرادها من أجل بناء أسرة صحية سليمة وحيوية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:57 PM

لقاء لبحث آليات التعاون بين "مكافحة المخدرات" ومجلس شؤون الأسرة

لدعم الجهود المشتركة والإستراتيجيات والخطط التوعوية لمواجهة مخاطر الإدمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ والوفد المرافق لها في مقر الأمانة.

وفي بداية اللقاء رحب الخليفة بالوفد، مؤكداً أن الأمانة على استعداد تام لدعم الجهود المشتركة وبحث الإستراتيجيات والخطط التوعوية ومناقشة التعاون المشترك الهادف للقضاء على ‫المخدرات، وأهمية مد جسور التواصل الفعال بين الأمانة العامة ومجلس شؤون الأسرة، من أجل القيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على جهود الأمانة في التصدّي لآفة المخدرات وحماية الأفراد من مخاطرها، كما تم الاطلاع على المستجدات حول برامج الأسرة، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في المجتمع في ظل مكافحة المخدرات وتعزيز الوعي الوقائي لدى الأبناء والمشاركة في تفعيل البرامج الاجتماعية الهادفة التي تستهدف الأسرة وأفرادها من أجل بناء أسرة صحية سليمة وحيوية.

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