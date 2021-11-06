رزق نواف بن حسين العساف أحد منسوبي الخطوط السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمولود اتفق وحرمه على تسميته مشعل، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
"نواف العساف" يُرزق بمشعل
رزق نواف بن حسين العساف أحد منسوبي الخطوط السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمولود اتفق وحرمه على تسميته مشعل، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
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"نواف العساف" يُرزق بمشعلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-06
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
01:58 PM
"نواف العساف" يُرزق بمشعل
رزق نواف بن حسين العساف أحد منسوبي الخطوط السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمولود اتفق وحرمه على تسميته مشعل، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.
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