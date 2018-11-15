يُقام اللقاء على الملعب الرديف لملعب "الجوهر ة" .. الأخضر الشاب يواجه عُمان وديًا

ضمن معسكر الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم ( تحت 21 عامًا) غدًا الجمعة مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي المقام في جدة والذي يمتد حتى التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة شقيقه منتخب عُمان تمام السادسة والربع مساءً، في اللقاء المفتوح للجماهير ووسائل الإعلام.

على الصعيد الميداني، واصل لاعبو الأخضر تدريباتهم ضمن المعسكر بحصة تدريبية أُقيمت مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب سعد الشهري، وأجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين على ردة الفعل، أعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت الأخضر، في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات (الإمارات، لبنان، والمالديف) وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستُقام منافساتها في شهر مارس المقبل.