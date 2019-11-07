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"وزير الثقافة" مغردًا: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا

بعد لقائه "آل الشيخ" وأكد: القادم أجمل

أعلن وزير الثقافة من خلال تغريدة بثها على حسابه في "تويتر"؛ عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في التعليم، كاشفًا عن دخول الموسيقى والمسرح والفنون في التعليم، وذلك عقب لقائه بوزير التعليم.

وتفصيلاً، قال الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل".

وكان وزير الثقافة عقد، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ وجرى الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

وزارة الثقافة الأمير بدر بن فرحان وزارة التعليم حمد آل الشيخ الموسيقى المسرح الفنون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير الثقافة" مغردًا: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا
سبق

أعلن وزير الثقافة من خلال تغريدة بثها على حسابه في "تويتر"؛ عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في التعليم، كاشفًا عن دخول الموسيقى والمسرح والفنون في التعليم، وذلك عقب لقائه بوزير التعليم.

وتفصيلاً، قال الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل".

وكان وزير الثقافة عقد، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ وجرى الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:50 PM

"وزير الثقافة" مغردًا: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا

بعد لقائه "آل الشيخ" وأكد: القادم أجمل

A A A
محمد المواسي - الرياض
13
5,680

أعلن وزير الثقافة من خلال تغريدة بثها على حسابه في "تويتر"؛ عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في التعليم، كاشفًا عن دخول الموسيقى والمسرح والفنون في التعليم، وذلك عقب لقائه بوزير التعليم.

وتفصيلاً، قال الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل".

وكان وزير الثقافة عقد، اليوم؛ اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة؛ وجرى الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

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