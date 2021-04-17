شاهد .. أمطار شديدة على شمال الطائف.. والأمانة: جهزنا 52 فرقة للأمطار

تمت إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية وشفط المياه ورفع المخلفات

شهدت محافظة الطائف اليوم، أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات، وبردًا شديدًا لأول مرة يسقط على شمال الطائف.



وتابع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ميدانيًّا الحالة ووقف على مجرياتها، متابعًا المواقع الأكثر تأثرًا بالأمطار، بتواجد من أمين الطائف المهندس دكتور أحمد القثامي، ومدير الدفاع المدني العميد هاني الزرقي.



ونجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من آليات وفرق راجلة ومعدات للشفط وآليات متنوعة.



ويتوقع أن تستمر هطولات الأمطار منبئةً بأجواء خلابة اعتادت "الطائف" عليها، والتي تجذب الزوار والسائحين لها.



وتم نشر أكثر من 52 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول. كما عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة، ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.



يذكر أن المحافظة تشهد أمطارًا غزيرة جدًّا أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار؛ مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.



ونفذت لأمانة الطائف مؤخرًا برنامجًا لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه؛ لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.



وعملت الفرق بشكلٍ متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية، وشفط المياه في أقل من ساعة، وتم رفع المخلفات.