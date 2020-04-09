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"كورونا" يصيب 30 عراقيًا جديدًا .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 1.232

إخضاع 2.052 شخصًا للفحص

أعلن العراق اليوم (الخميس)، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبيّنت وزارة الصحة والبيئة في بيان أوردته "رويترز" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1232 إصابة، والوفيات 69 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: بغداد، والنجف، والسليمانية، وأربيل، وديالى، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وكركوك، وكربلاء.

وذكرت الوزارة أنها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2052 نموذجًا في كل المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 30 عراقيًا جديدًا .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 1.232
سبق

أعلن العراق اليوم (الخميس)، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبيّنت وزارة الصحة والبيئة في بيان أوردته "رويترز" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1232 إصابة، والوفيات 69 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: بغداد، والنجف، والسليمانية، وأربيل، وديالى، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وكركوك، وكربلاء.

وذكرت الوزارة أنها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2052 نموذجًا في كل المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:45 PM

"كورونا" يصيب 30 عراقيًا جديدًا .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 1.232

إخضاع 2.052 شخصًا للفحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,011

أعلن العراق اليوم (الخميس)، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبيّنت وزارة الصحة والبيئة في بيان أوردته "رويترز" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1232 إصابة، والوفيات 69 حالة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات: بغداد، والنجف، والسليمانية، وأربيل، وديالى، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وكركوك، وكربلاء.

وذكرت الوزارة أنها فحصت خلال الـ24 ساعة الماضية 2052 نموذجًا في كل المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق.

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