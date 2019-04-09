فقط لمجرد لرؤيتها.. يسحب 10 ملايين من حسابه ويعيدها بعد يوم.. ويقول: "مجرد حبر على ورق"

يُعدُّ أغنى رجل بإفريقيا.. وثروته تقدر بـ 10.6 مليار دولار

قام رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، الذي يعد أغنى رجل في القارة السمراء، بسحب 10 ملايين دولار من حسابه المصرفي لمجرد النظر إلى هذه الأموال.

وبحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم فقد أوضح دانغوتي، الذي حل في المرتبة الـ23 في قائمة أغنى الأثرياء على مستوى العالم عام 2014، وتقدر ثروته بـ10.6 مليار دولار، خلال مشاركته في منتدى بمدينة أبيدجان في ساحل العاج: "حين تطلق مشروعك تهدف دائمًا إلى تحقيق أول مليون، لكن بعد عام تقريبًا أدركت أنني أملك أكثر من 12-13 مليار دولار".

وتابع رجل الأعمال بأنه كان مقتنعًا بأن هذه الأموال مجرد حبر على ورق. وللاختبار توجه إلى بنك، وسحب 10 ملايين دولار من حسابه.

وقال: "جئت بهذه الأموال إلى منزلي.. وضعتها في حقيبة سيارتي، وفتحتها عند دخولي البيت، ونظرت إليها، وقلت: نعم، أصدق الآن أنني أملك أموالاً". وذكر أنه أعاد هذه الأموال إلى البنك في اليوم التالي.