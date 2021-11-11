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احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

نوّهت بما قد تشهده المنطقة من ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".

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احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"
سبق

نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
10:00 AM

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

نوّهت بما قد تشهده المنطقة من ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,439

نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,345
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,082
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

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