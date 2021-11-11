ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".

نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-11 نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى). ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 10:00 AM

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" نوّهت بما قد تشهده المنطقة من ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية





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نبّهت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف- رأس تنورة- سلوى).

ونوّهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ "لذا نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ متمنين السلامة للجميع".