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رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 10 ملايين معتمر ومصلٍ

قالت عبر "إنفو جرافيك": منذ عودة العمرة والصلاة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 10ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

نشر الحساب الرسمي "إنفو جرافيك"، اليوم الإثنين، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ، حتى تاريخ 1442/7/22هـ.

وأظهرت الإحصائية تفويج مليونَي و754 ألف معتمر و8 ملايين مصلٍ حتى الآن.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 10 ملايين معتمر ومصلٍ
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 10ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

نشر الحساب الرسمي "إنفو جرافيك"، اليوم الإثنين، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ، حتى تاريخ 1442/7/22هـ.

وأظهرت الإحصائية تفويج مليونَي و754 ألف معتمر و8 ملايين مصلٍ حتى الآن.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:42 AM

رئاسة الحرمين: تفويج أكثر من 10 ملايين معتمر ومصلٍ

قالت عبر "إنفو جرافيك": منذ عودة العمرة والصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 10ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة.

نشر الحساب الرسمي "إنفو جرافيك"، اليوم الإثنين، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ، حتى تاريخ 1442/7/22هـ.

وأظهرت الإحصائية تفويج مليونَي و754 ألف معتمر و8 ملايين مصلٍ حتى الآن.

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