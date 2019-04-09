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الأمن السوداني يطلق الغاز على المعتصمين أمام قيادة الجيش

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم (الثلاثاء) الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المعارضين للرئيس عمر حسن البشير، الذين احتشدوا بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم لليلة الثالثة على التوالي، كما سمع أيضاً دوي إطلاق نار، بحسب ما أكد مراسل "فرانس برس" بالخرطوم.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي أعيرة نارية بالقرب من المكان، الذي يعتصم فيه آلاف المعارضين أمام مقر قيادة الجيش، وإن كان من غير الواضح تحديد مصدر النيران.

وأضافوا أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الجموع المحتشدة.

من جهته، أوضح متظاهر أن عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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الأمن السوداني يطلق الغاز على المعتصمين أمام قيادة الجيش
سبق

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم (الثلاثاء) الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المعارضين للرئيس عمر حسن البشير، الذين احتشدوا بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم لليلة الثالثة على التوالي، كما سمع أيضاً دوي إطلاق نار، بحسب ما أكد مراسل "فرانس برس" بالخرطوم.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي أعيرة نارية بالقرب من المكان، الذي يعتصم فيه آلاف المعارضين أمام مقر قيادة الجيش، وإن كان من غير الواضح تحديد مصدر النيران.

وأضافوا أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الجموع المحتشدة.

من جهته، أوضح متظاهر أن عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:10 PM

الأمن السوداني يطلق الغاز على المعتصمين أمام قيادة الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم (الثلاثاء) الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المعارضين للرئيس عمر حسن البشير، الذين احتشدوا بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم لليلة الثالثة على التوالي، كما سمع أيضاً دوي إطلاق نار، بحسب ما أكد مراسل "فرانس برس" بالخرطوم.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي أعيرة نارية بالقرب من المكان، الذي يعتصم فيه آلاف المعارضين أمام مقر قيادة الجيش، وإن كان من غير الواضح تحديد مصدر النيران.

وأضافوا أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الجموع المحتشدة.

من جهته، أوضح متظاهر أن عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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