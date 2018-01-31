"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.
"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-31
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:36 PM
"الصحة": تسجيل 261 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يناير 2021، تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.