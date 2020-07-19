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الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة

المديرية عبر حسابها بـ "تويتر": نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

نعت الإدارة العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، أحد رجالها وذلك عبر حسابها الرسمي بعد أن استُشهد نتيجة مكافحة حريق في سوق الصواريخ بجدة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: استُشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي؛ نتيجة مباشرته حادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة
سبق

نعت الإدارة العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، أحد رجالها وذلك عبر حسابها الرسمي بعد أن استُشهد نتيجة مكافحة حريق في سوق الصواريخ بجدة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: استُشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي؛ نتيجة مباشرته حادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:10 AM

الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة

المديرية عبر حسابها بـ "تويتر": نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
3,805

نعت الإدارة العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، أحد رجالها وذلك عبر حسابها الرسمي بعد أن استُشهد نتيجة مكافحة حريق في سوق الصواريخ بجدة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: استُشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي؛ نتيجة مباشرته حادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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