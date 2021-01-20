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"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

اطلع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م، والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021م، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021م.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م، والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021م، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021م.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:38 PM

"الفيصل" يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

اطلع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
568

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م، والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021م، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021م.

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، كما جرت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.

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