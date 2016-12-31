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العواد: نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد يعكس اهتمام المملكة بحماية حقوق العمال

رئيس هيئة حقوق الإنسان: يمثل تطبيق المعايير الدولية لـ#حقوق_الإنسان دون تمييز

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تطبيق نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد.. ويهدف إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمال بالجودة المناسبة، ويعكس اهتمام حكومة #المملكة بحماية حقوق العمال، وتطبيق المعايير الدولية لـ#حقوق_الإنسان دون تمييز.

وكانت هيئة حقوق الإنسان قد أكدت ضرورة حماية العمال من البرد القارس؛ سواءً في بيئة العمل أو السكن، وتوفير المعينات التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيسي لحفظ حقوق العمال؛ مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابًا.

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العواد: نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد يعكس اهتمام المملكة بحماية حقوق العمال
سبق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تطبيق نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد.. ويهدف إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمال بالجودة المناسبة، ويعكس اهتمام حكومة #المملكة بحماية حقوق العمال، وتطبيق المعايير الدولية لـ#حقوق_الإنسان دون تمييز.

وكانت هيئة حقوق الإنسان قد أكدت ضرورة حماية العمال من البرد القارس؛ سواءً في بيئة العمل أو السكن، وتوفير المعينات التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيسي لحفظ حقوق العمال؛ مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابًا.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
09:01 AM

العواد: نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد يعكس اهتمام المملكة بحماية حقوق العمال

رئيس هيئة حقوق الإنسان: يمثل تطبيق المعايير الدولية لـ#حقوق_الإنسان دون تمييز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تطبيق نظام تراخيص السكن الجماعي للأفراد.. ويهدف إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمال بالجودة المناسبة، ويعكس اهتمام حكومة #المملكة بحماية حقوق العمال، وتطبيق المعايير الدولية لـ#حقوق_الإنسان دون تمييز.

وكانت هيئة حقوق الإنسان قد أكدت ضرورة حماية العمال من البرد القارس؛ سواءً في بيئة العمل أو السكن، وتوفير المعينات التي تساعدهم على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيسي لحفظ حقوق العمال؛ مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابًا.

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