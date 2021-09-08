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البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري"

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022.

ويتكوّن الجهاز الفني من: كيروش، ومدرب عام هو ضياء السيد، ومدرب مساعد محمد شوقي، ومدرب حراس مرمى عصام الحضري.

وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري المدرب السابق عقب التعادل مع الغابون بهدف لكل فريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري"
سبق

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022.

ويتكوّن الجهاز الفني من: كيروش، ومدرب عام هو ضياء السيد، ومدرب مساعد محمد شوقي، ومدرب حراس مرمى عصام الحضري.

وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري المدرب السابق عقب التعادل مع الغابون بهدف لكل فريق.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
05:08 PM

البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري"

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محمد السيّد - الرياض
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قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا للمنتخب الأول، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022.

ويتكوّن الجهاز الفني من: كيروش، ومدرب عام هو ضياء السيد، ومدرب مساعد محمد شوقي، ومدرب حراس مرمى عصام الحضري.

وكان الاتحاد المصري قد قرر إقالة حسام البدري المدرب السابق عقب التعادل مع الغابون بهدف لكل فريق.

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