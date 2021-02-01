النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"جامعة الأمير محمد بن فهد" تنظّم مؤتمر كيو إس ميبل لعام 2021م

يستمر 3 أيام.. لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي بالمنطقة العربية وإفريقيا

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع منظمة (كيو إس)، المؤتمر والمعرض الافتراضي "كيو إس ميبل 2021"، الذي يقام هذا العام افتراضيًّا على شبكة الإنترنت بعنوان "المستقبل اليوم: النمو المستدام نحو 2030"، ويُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2021م.

وتنظم الجامعة هذا المؤتمر بصفتها الشريك الأساسي للمنظمة، والذي يهدف لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية وإفريقيا بمرحلة انتقالية، وتستعد المنطقة لمزيد من التقدم.

وسيبحث المؤتمر والمعرض الافتراضي QS MAPLE 2021 في السنوات العشر القادمة، الابتكارات في المنطقة، وكيف يمكن أن تنمو بشكل مستدام نحو الأهداف.

ويجمع المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الخبراء من جميع أنحاء العالم، وسيتضمن الكلمات الأساسية والمناقشات وحلقات النقاش ودراسات الحالة، مع تفريغ الفرص للتواصل وبناء شراكات استراتيجية.

جامعة الأمير محمد بن فهد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"جامعة الأمير محمد بن فهد" تنظّم مؤتمر كيو إس ميبل لعام 2021م
سبق

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع منظمة (كيو إس)، المؤتمر والمعرض الافتراضي "كيو إس ميبل 2021"، الذي يقام هذا العام افتراضيًّا على شبكة الإنترنت بعنوان "المستقبل اليوم: النمو المستدام نحو 2030"، ويُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2021م.

وتنظم الجامعة هذا المؤتمر بصفتها الشريك الأساسي للمنظمة، والذي يهدف لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية وإفريقيا بمرحلة انتقالية، وتستعد المنطقة لمزيد من التقدم.

وسيبحث المؤتمر والمعرض الافتراضي QS MAPLE 2021 في السنوات العشر القادمة، الابتكارات في المنطقة، وكيف يمكن أن تنمو بشكل مستدام نحو الأهداف.

ويجمع المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الخبراء من جميع أنحاء العالم، وسيتضمن الكلمات الأساسية والمناقشات وحلقات النقاش ودراسات الحالة، مع تفريغ الفرص للتواصل وبناء شراكات استراتيجية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:03 PM

"جامعة الأمير محمد بن فهد" تنظّم مؤتمر كيو إس ميبل لعام 2021م

يستمر 3 أيام.. لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي بالمنطقة العربية وإفريقيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
38

تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع منظمة (كيو إس)، المؤتمر والمعرض الافتراضي "كيو إس ميبل 2021"، الذي يقام هذا العام افتراضيًّا على شبكة الإنترنت بعنوان "المستقبل اليوم: النمو المستدام نحو 2030"، ويُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2021م.

وتنظم الجامعة هذا المؤتمر بصفتها الشريك الأساسي للمنظمة، والذي يهدف لمناقشة الصعوبات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية وإفريقيا بمرحلة انتقالية، وتستعد المنطقة لمزيد من التقدم.

وسيبحث المؤتمر والمعرض الافتراضي QS MAPLE 2021 في السنوات العشر القادمة، الابتكارات في المنطقة، وكيف يمكن أن تنمو بشكل مستدام نحو الأهداف.

ويجمع المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عددًا من الخبراء من جميع أنحاء العالم، وسيتضمن الكلمات الأساسية والمناقشات وحلقات النقاش ودراسات الحالة، مع تفريغ الفرص للتواصل وبناء شراكات استراتيجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة