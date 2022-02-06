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"الدفاع المدني" تباشر 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية خلال يناير الماضي

أكدت أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية بجميع المنشآت

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية.

وأكدت المديرية أهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية؛ لدورها في الحد من المخاطر، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، بمشيئة الله.

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"الدفاع المدني" تباشر 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية خلال يناير الماضي
سبق

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية.

وأكدت المديرية أهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية؛ لدورها في الحد من المخاطر، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، بمشيئة الله.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:40 PM

"الدفاع المدني" تباشر 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية خلال يناير الماضي

أكدت أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية بجميع المنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر يناير الماضي 4400 عملية إنقاذ في مناطق السعودية.

وأكدت المديرية أهمية اتباع تعليمات السلامة، وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية؛ لدورها في الحد من المخاطر، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، بمشيئة الله.

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