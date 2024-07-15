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"الحقيل": استفادة 187 ألف أسرة من "سكني" خلال النصف الأول من 2020

منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها.. وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن استفادة 36.884 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني"، وذلك خلال شهر يونيو الماضي بينها 11.259 أسرة سكنت منازلها.

وأشار إلى أن إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ أكثر من 187 ألف أسرة وبنسبة تصل إلى 62% من العدد المستهدف، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف.

وقال "الحقيل" عبر حسابه في "تويتر": تواصل الخدمات الإلكترونية تلبية رغبات أهالينا المستفيدين وتسهيل تملّكهم للمسكن الأول، ففي شهر يونيو الماضي استفاد نحو 36.884 أسرة تضمّنت أكثر من 11 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأفاد برنامج "سكني"، في بيان صحافي اليوم، بأن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال النصف الأول 2020 ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بلغ 36.674 وحدة سكنية، فيما تم إصدار 48.083 عقداً لأراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 63.845 أسرة، إضافة إلى 38.648 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف: البرنامج يعمل حالياً على طرح مزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشهد مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء كما تم البدء في تسليم وحداتٍ للمستفيدين.

وأردف: العمل جارٍ على تنفيذ 58 مشروعاً سكنياً من بين 79 مشروعاً في جميع مناطق المملكة توفّر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية تتنوّع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر أسلوب حياة متكامل من حيث الوحدات النموذجية والمرافق الخدمية المتنوعة، مع مراعاة الجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفاً تسكن منازلها.

وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل برنامج سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل": استفادة 187 ألف أسرة من "سكني" خلال النصف الأول من 2020
سبق

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن استفادة 36.884 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني"، وذلك خلال شهر يونيو الماضي بينها 11.259 أسرة سكنت منازلها.

وأشار إلى أن إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ أكثر من 187 ألف أسرة وبنسبة تصل إلى 62% من العدد المستهدف، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف.

وقال "الحقيل" عبر حسابه في "تويتر": تواصل الخدمات الإلكترونية تلبية رغبات أهالينا المستفيدين وتسهيل تملّكهم للمسكن الأول، ففي شهر يونيو الماضي استفاد نحو 36.884 أسرة تضمّنت أكثر من 11 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأفاد برنامج "سكني"، في بيان صحافي اليوم، بأن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال النصف الأول 2020 ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بلغ 36.674 وحدة سكنية، فيما تم إصدار 48.083 عقداً لأراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 63.845 أسرة، إضافة إلى 38.648 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف: البرنامج يعمل حالياً على طرح مزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشهد مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء كما تم البدء في تسليم وحداتٍ للمستفيدين.

وأردف: العمل جارٍ على تنفيذ 58 مشروعاً سكنياً من بين 79 مشروعاً في جميع مناطق المملكة توفّر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية تتنوّع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر أسلوب حياة متكامل من حيث الوحدات النموذجية والمرافق الخدمية المتنوعة، مع مراعاة الجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفاً تسكن منازلها.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
03:37 PM

"الحقيل": استفادة 187 ألف أسرة من "سكني" خلال النصف الأول من 2020

منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها.. وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن استفادة 36.884 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفرها برنامج "سكني"، وذلك خلال شهر يونيو الماضي بينها 11.259 أسرة سكنت منازلها.

وأشار إلى أن إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ أكثر من 187 ألف أسرة وبنسبة تصل إلى 62% من العدد المستهدف، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها وبنسبة تصل إلى 50% من العدد المستهدف.

وقال "الحقيل" عبر حسابه في "تويتر": تواصل الخدمات الإلكترونية تلبية رغبات أهالينا المستفيدين وتسهيل تملّكهم للمسكن الأول، ففي شهر يونيو الماضي استفاد نحو 36.884 أسرة تضمّنت أكثر من 11 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأفاد برنامج "سكني"، في بيان صحافي اليوم، بأن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال النصف الأول 2020 ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بلغ 36.674 وحدة سكنية، فيما تم إصدار 48.083 عقداً لأراضٍ سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز.

ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة إلى 63.845 أسرة، إضافة إلى 38.648 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.

ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع "سكني"، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.

في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف: البرنامج يعمل حالياً على طرح مزيد من المشاريع الجديدة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشهد مشاريع "سكني" التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون تطوراً ملحوظاً في أعمال الإنشاء كما تم البدء في تسليم وحداتٍ للمستفيدين.

وأردف: العمل جارٍ على تنفيذ 58 مشروعاً سكنياً من بين 79 مشروعاً في جميع مناطق المملكة توفّر أكثر من 131 ألف وحدة سكنية تتنوّع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 - 750 ألف ريال وتتوزّع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفّر أسلوب حياة متكامل من حيث الوحدات النموذجية والمرافق الخدمية المتنوعة، مع مراعاة الجودة والالتزام بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألفاً تسكن منازلها.

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