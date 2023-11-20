النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المرصد السوري لحقوق الإنسان: فصائل موالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين

قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال

واصلت فصائل موالية لتركيا، انتهاكاتها بمدينة عفرين السورية؛ حيث قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال وتضييق؛ لإجبار من بقي بها على مغادرتها.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم، أن مصادر موثوقة أفادت بأن مجموعة عسكرية تنتمي لـ"فرقة الحمزة" الموالية لتركيا؛ داهمت قرية الباسوطة بريف عفرين، واعتقلت 4 أشخاص من أهالي القرية من منازلهم، واقتادتهم إلى سجن بمركز المدينة، دون توضيح أسباب ودوافع ذلك الاعتقال حتى اللحظة.


أضاف البيان أن عناصر من فصيل "جيش الشرقية" الموالي لتركيا، قطعت آلاف الأشجار الحراجية قرب قرية مسكة فوقاني التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وقامت ببيعها كـ"حطب للتدفئة"، فضلًا عن مواصلتها لقطع آلاف الأشجار بالقرب من قرية جوباتا بناحية جنديرس أيضًا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المرصد السوري لحقوق الإنسان: فصائل موالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين
سبق

واصلت فصائل موالية لتركيا، انتهاكاتها بمدينة عفرين السورية؛ حيث قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال وتضييق؛ لإجبار من بقي بها على مغادرتها.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم، أن مصادر موثوقة أفادت بأن مجموعة عسكرية تنتمي لـ"فرقة الحمزة" الموالية لتركيا؛ داهمت قرية الباسوطة بريف عفرين، واعتقلت 4 أشخاص من أهالي القرية من منازلهم، واقتادتهم إلى سجن بمركز المدينة، دون توضيح أسباب ودوافع ذلك الاعتقال حتى اللحظة.


أضاف البيان أن عناصر من فصيل "جيش الشرقية" الموالي لتركيا، قطعت آلاف الأشجار الحراجية قرب قرية مسكة فوقاني التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وقامت ببيعها كـ"حطب للتدفئة"، فضلًا عن مواصلتها لقطع آلاف الأشجار بالقرب من قرية جوباتا بناحية جنديرس أيضًا.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:07 PM

المرصد السوري لحقوق الإنسان: فصائل موالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين

قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
25

واصلت فصائل موالية لتركيا، انتهاكاتها بمدينة عفرين السورية؛ حيث قامت بعمليات سلب ونهب واعتقال وتضييق؛ لإجبار من بقي بها على مغادرتها.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم، أن مصادر موثوقة أفادت بأن مجموعة عسكرية تنتمي لـ"فرقة الحمزة" الموالية لتركيا؛ داهمت قرية الباسوطة بريف عفرين، واعتقلت 4 أشخاص من أهالي القرية من منازلهم، واقتادتهم إلى سجن بمركز المدينة، دون توضيح أسباب ودوافع ذلك الاعتقال حتى اللحظة.


أضاف البيان أن عناصر من فصيل "جيش الشرقية" الموالي لتركيا، قطعت آلاف الأشجار الحراجية قرب قرية مسكة فوقاني التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وقامت ببيعها كـ"حطب للتدفئة"، فضلًا عن مواصلتها لقطع آلاف الأشجار بالقرب من قرية جوباتا بناحية جنديرس أيضًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,482
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,858
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,164

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة