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حائل.. "زراعة سميراء" تقضي على أسراب "جراد وتدة" والأهالي يثمّنون جهودها

غطت مساحة 7 كم2 واستغرقت أكثر من 5 ساعات ميدانية كاملة

كافحت الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء- 180 كلم جنوب شرقي حائل، أسراب الجراد التي هبطت على قرية وتدة 25 كلم جنوبي المحافظة.

وقضت الوحدة على أسراب الجراد التي غطّت مساحة 7 كم مربع.

وأسهم مدير الوحدة المكلف سالم موسى الحربي؛ بالوقوف ميدانياً على عملية المكافحة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، فيما تابع مدير الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء عبدالله سعيد زيدان العنزي؛ مراحل المكافحة منذ أول مرحلة حتى تم القضاء على أسراب الجراد.

من جهتهم، شكر أهالي قرية وتدة، فرع وزارة البيئة والمياه بحائل، ممثلاً بوحدة سميراء، على الدور الكبير الذي تمّ بذله من أجل القضاء على أسراب الجراد التي حصدت الأعشاب بالقرية والتي ظهرت بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

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حائل.. "زراعة سميراء" تقضي على أسراب "جراد وتدة" والأهالي يثمّنون جهودها
سبق

كافحت الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء- 180 كلم جنوب شرقي حائل، أسراب الجراد التي هبطت على قرية وتدة 25 كلم جنوبي المحافظة.

وقضت الوحدة على أسراب الجراد التي غطّت مساحة 7 كم مربع.

وأسهم مدير الوحدة المكلف سالم موسى الحربي؛ بالوقوف ميدانياً على عملية المكافحة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، فيما تابع مدير الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء عبدالله سعيد زيدان العنزي؛ مراحل المكافحة منذ أول مرحلة حتى تم القضاء على أسراب الجراد.

من جهتهم، شكر أهالي قرية وتدة، فرع وزارة البيئة والمياه بحائل، ممثلاً بوحدة سميراء، على الدور الكبير الذي تمّ بذله من أجل القضاء على أسراب الجراد التي حصدت الأعشاب بالقرية والتي ظهرت بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

حائل.. "زراعة سميراء" تقضي على أسراب "جراد وتدة" والأهالي يثمّنون جهودها

غطت مساحة 7 كم2 واستغرقت أكثر من 5 ساعات ميدانية كاملة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,301

كافحت الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء- 180 كلم جنوب شرقي حائل، أسراب الجراد التي هبطت على قرية وتدة 25 كلم جنوبي المحافظة.

وقضت الوحدة على أسراب الجراد التي غطّت مساحة 7 كم مربع.

وأسهم مدير الوحدة المكلف سالم موسى الحربي؛ بالوقوف ميدانياً على عملية المكافحة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، فيما تابع مدير الوحدة البيطرية بمحافظة سميراء عبدالله سعيد زيدان العنزي؛ مراحل المكافحة منذ أول مرحلة حتى تم القضاء على أسراب الجراد.

من جهتهم، شكر أهالي قرية وتدة، فرع وزارة البيئة والمياه بحائل، ممثلاً بوحدة سميراء، على الدور الكبير الذي تمّ بذله من أجل القضاء على أسراب الجراد التي حصدت الأعشاب بالقرية والتي ظهرت بعد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.

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