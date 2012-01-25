جائزة مجلة سليمان الحبيب للتميز البحثي تحدد أغسطس القادم الموعد النهائي للترشح

قيمتها مليون وخمسمائة ألف ريال.. وتسعى المجموعة من خلالها إلى دعم البحث العلمي

حددت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الموعد النهائي لقبول الأبحاث المرشحة لجائزة مجلة د.سليمان الحبيب للتميز البحثي في نسختها الأولى، والتي تبلغ قيمتها المالية مليونًا وخمسمائة ألف ريال؛ وذلك يوم 30 أغسطس 2021م. وتسعى المجموعة من خلال هذه الجائزة إلى دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث ترقى إلى تحقيق التنافس العلمي ومستوى مخرجات البحث العلمي، وبما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تحمل فرصًا غير مسبوقة لتطوير القطاع البحثي.

وقال الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العمري: إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين وخلق روح التنافس فيما بينهم على تقديم مقترحات بحثية وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، بالإضافة إلى خدمة المحور الرئيسي من الخطة الاستراتيجية للمجموعة، وأيضًا توفر بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي والمعرفة حتى تغدو ميدانًا للمنافسة في مجالات البحوث المختلفة، من اكتشافات وابتكارات وإنجازات علمية تعزز من مكانة الأبحاث السعودية على الخارطة العالمية.

وأضاف الدكتور "العمري" أن هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية مليونًا وخمسمائة ألف ريال هي الأولى من نوعها في مسيرة المجموعة، وحظيت بدعم كبير من سعادة الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، من أجل تطوير المعرفة العلمية والعملية للممارسين الصحيين ورفع كفاءتهم؛ مما يعزز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

أما عن فئات الجائزة؛ فأشار د.العمري إلى أنها مقسمة إلى ستة أقسام يبلغ مجموعها المليون وخمسمائة ألف ريال، الجائزة الأولى وقيمتها 500 ألف ريال لأفضل بحث طبي منشور بالمجلة، الجائزة الثانية وقيمتها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي منشور بالمجلة، الجائزة الثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي منشور بالمجلة، الجائزة الرابعة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل أربع مراجعات علمية منشورة بالمجلة، أما بالنسبة للجائزة الخامسة فهي مخصصة لأفضل ثلاث أبحاث ناشئة صادرة من طلاب الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها وتبلغ جوائزها 150 ألف ريال؛ في حين أن الجائزة السادسة تم تخصيصها لثلاث ممارسين صحيين منخرطين ببرامج التدريب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال. ويمكن لكل الباحثين من داخل وخارج المملكة التقديم والترشح لهذه الجوائز، وسيقوم مجلس المحكمين المكون من ممثلين عالميين من جنسيات مختلفة بمركز أبحاث المجموعة، تقييم كل المرشحين وإعلان الفائزين بالجوائز بإذن الله تعالى نهاية عام 2021م.

واختتم الدكتور العمري حديثه بالقول إن الدعم المقدم من المجموعة للبحث العلمي لا يقتصر على إطلاق هذه الجائزة فحسب؛ بل امتد ليشمل دعم الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بـفيروس كورونا المستجد Covid 19، بقيمة 500 ألف ريال بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة وتشجيع الابتكارات الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وقد تم الإعلان عن أسماء عشرة فائزين بالمنح البحثية في أغسطس الماضي.