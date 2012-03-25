رئيس مركز القفل يدشّن أسبوع البيئة 2021

تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

دشن رئيس مركز القفل التابع لمحافظة صامطة سمحان بن مبارك السبيعي، فعاليات أسبوع البيئة 2021، بمركز القفل، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أحد المسارحة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"؛ وذلك بحضور رئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق، ورئيس المجلس البلدي عبده محنشي.

وبدأت الفعاليات بغرس أول شجرة في الأسبوع إيذانًا ببدء حملة التشجير بحديقة البلدية وحديقة السودي وممشى البلدية وميادين المركز، والتي ستنفذ من قبل المتطوعين والمتطوعات.

وهدف الأسبوع لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، ورفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحدّ من التلوث البيئي، كما تم خلال التدشين تكريم الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات واللجان المشرفة، وشهد التكريم مدير مكتب وزارة الزراعة بأحد المسارحة أحمد بن يحيى مسودي، ورئيس مخفر القفل المقدم موسى عكور.