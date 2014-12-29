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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة

أقفل على تداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8746.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساكو، والوطنية للتعليم، وصادرات، والكابلات السعودية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وأميانتيت، والأهلي للتكافل، والعالمية، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.54%.
فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وكيان السعودية، وأيان، وكيمانول، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وعطاء، وصادرات، والوطنية للتعليم، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1378.94 نقطة ليقفل عند مستوى 25728.11 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 730 ألف سهم تقاسمتها 1069 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8746.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساكو، والوطنية للتعليم، وصادرات، والكابلات السعودية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وأميانتيت، والأهلي للتكافل، والعالمية، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.54%.
فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وكيان السعودية، وأيان، وكيمانول، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وعطاء، وصادرات، والوطنية للتعليم، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1378.94 نقطة ليقفل عند مستوى 25728.11 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 730 ألف سهم تقاسمتها 1069 صفقة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:30 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة

أقفل على تداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8746.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساكو، والوطنية للتعليم، وصادرات، والكابلات السعودية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وأميانتيت، والأهلي للتكافل، والعالمية، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.54%.
فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وكيان السعودية، وأيان، وكيمانول، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وعطاء، وصادرات، والوطنية للتعليم، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1378.94 نقطة ليقفل عند مستوى 25728.11 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 730 ألف سهم تقاسمتها 1069 صفقة.

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