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"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة واحدة ترفع الحصيلة إلى 913

سجلت الكويت 261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع، إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146,710، وحالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 913 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3198 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 242 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142599 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع، إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146,710، وحالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 913 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3198 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 242 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142599 حالة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
05:14 PM

الكويت: 261 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وفاة واحدة ترفع الحصيلة إلى 913

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع، إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146,710، وحالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة، حتى اليوم، 913 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3198 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، شفاء 242 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142599 حالة.

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