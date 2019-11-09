النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النعيمة ": شكرًا للتشريف وحَمْل كأس آسيا.. ثقتنا باللاعبين تكبر

قدَّم صالح النعيمة، قائد الهلال الدولي السابق وأهم وأبرز لاعب مثَّل الفريق الأزرق في تاريخه في خط الدفاع "ليبرو"، الشكر لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على اختياره لحمل الكأس القارية قبل إطلاق صفارة لقاء البداية بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الذي انتهى هلاليًّا بهدف دون مقابل (في لقاء الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم).

كما أشار النعيمة وهو يقدم الكأس للجماهير وسط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض إلى الثقة الكبيرة التي يجدها في عناصر الفريق الأزرق لحسم اللقاء في لقاء الإياب في اليابان بمشىيئة الله، والعودة لأرض الوطن وهم يحملون الكأس.

صالح النعيمة الهلال أوراوا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا نهائي أبطال آسيا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"النعيمة ": شكرًا للتشريف وحَمْل كأس آسيا.. ثقتنا باللاعبين تكبر
سبق

قدَّم صالح النعيمة، قائد الهلال الدولي السابق وأهم وأبرز لاعب مثَّل الفريق الأزرق في تاريخه في خط الدفاع "ليبرو"، الشكر لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على اختياره لحمل الكأس القارية قبل إطلاق صفارة لقاء البداية بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الذي انتهى هلاليًّا بهدف دون مقابل (في لقاء الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم).

كما أشار النعيمة وهو يقدم الكأس للجماهير وسط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض إلى الثقة الكبيرة التي يجدها في عناصر الفريق الأزرق لحسم اللقاء في لقاء الإياب في اليابان بمشىيئة الله، والعودة لأرض الوطن وهم يحملون الكأس.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:30 PM

"النعيمة ": شكرًا للتشريف وحَمْل كأس آسيا.. ثقتنا باللاعبين تكبر

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
3,800

قدَّم صالح النعيمة، قائد الهلال الدولي السابق وأهم وأبرز لاعب مثَّل الفريق الأزرق في تاريخه في خط الدفاع "ليبرو"، الشكر لإدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل على اختياره لحمل الكأس القارية قبل إطلاق صفارة لقاء البداية بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الذي انتهى هلاليًّا بهدف دون مقابل (في لقاء الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم).

كما أشار النعيمة وهو يقدم الكأس للجماهير وسط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض إلى الثقة الكبيرة التي يجدها في عناصر الفريق الأزرق لحسم اللقاء في لقاء الإياب في اليابان بمشىيئة الله، والعودة لأرض الوطن وهم يحملون الكأس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,972
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,081
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,477
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,739

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة