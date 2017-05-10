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رئيس الوزراء البريطاني: إغلاق البلاد سيستمر حتى الأول من يونيو المقبل

قال: يجب على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونان: البلاد ستظل في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا حتى الأول من يونيو المقبل، مبينًا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر، ونظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مستويات.

وأضاف في كلمة له قائلاً: باتباعنا سياسية الإغلاق التام أنقذنا البلاد من أسوأ السيناريوهات المحتملة بهلاك نصف مليون شخص تقريبًا بفيروس كورونا.

وتابع: في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، وإن من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، وعلى البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء البريطاني: إغلاق البلاد سيستمر حتى الأول من يونيو المقبل
سبق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونان: البلاد ستظل في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا حتى الأول من يونيو المقبل، مبينًا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر، ونظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مستويات.

وأضاف في كلمة له قائلاً: باتباعنا سياسية الإغلاق التام أنقذنا البلاد من أسوأ السيناريوهات المحتملة بهلاك نصف مليون شخص تقريبًا بفيروس كورونا.

وتابع: في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، وإن من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، وعلى البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:40 PM

رئيس الوزراء البريطاني: إغلاق البلاد سيستمر حتى الأول من يونيو المقبل

قال: يجب على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونان: البلاد ستظل في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا حتى الأول من يونيو المقبل، مبينًا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في انخفاض مستمر، ونظام الإنذار الجديد يتضمن 5 مستويات.

وأضاف في كلمة له قائلاً: باتباعنا سياسية الإغلاق التام أنقذنا البلاد من أسوأ السيناريوهات المحتملة بهلاك نصف مليون شخص تقريبًا بفيروس كورونا.

وتابع: في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، وإن من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس، وعلى البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان.

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