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"العجل" يفجع بوفاة صهره "زايد الخصمان"

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، زايد بن عذيمان الخصمان العنزي، عن عمر ناهز السبعين عاماً، والذي وافته المنية صباح اليوم.

والفقيد هو صهر الزميل سعيد العجل مدير تحرير صحيفة "صدى" ورئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن.

وسيكون العزاء بدءاً من يوم غد السبت في استراحة الجود خلف القاعة الدولية بحي النهضة شرق الرياض طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، والتعزية هاتفيا الاتصال على الرقم: 00966560776227

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمؤاساة للزميل العجل ولأسرة الفقيد، وتسأل الله الرحمة والمغفرة له. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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"العجل" يفجع بوفاة صهره "زايد الخصمان"
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، زايد بن عذيمان الخصمان العنزي، عن عمر ناهز السبعين عاماً، والذي وافته المنية صباح اليوم.

والفقيد هو صهر الزميل سعيد العجل مدير تحرير صحيفة "صدى" ورئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن.

وسيكون العزاء بدءاً من يوم غد السبت في استراحة الجود خلف القاعة الدولية بحي النهضة شرق الرياض طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، والتعزية هاتفيا الاتصال على الرقم: 00966560776227

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمؤاساة للزميل العجل ولأسرة الفقيد، وتسأل الله الرحمة والمغفرة له. إنا لله وإنا إليه راجعون.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
07:17 PM

"العجل" يفجع بوفاة صهره "زايد الخصمان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، زايد بن عذيمان الخصمان العنزي، عن عمر ناهز السبعين عاماً، والذي وافته المنية صباح اليوم.

والفقيد هو صهر الزميل سعيد العجل مدير تحرير صحيفة "صدى" ورئيس مجلس إدارة ملتقى صحافيو الوطن.

وسيكون العزاء بدءاً من يوم غد السبت في استراحة الجود خلف القاعة الدولية بحي النهضة شرق الرياض طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، والتعزية هاتفيا الاتصال على الرقم: 00966560776227

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمؤاساة للزميل العجل ولأسرة الفقيد، وتسأل الله الرحمة والمغفرة له. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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