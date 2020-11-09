"تطمن" بالحدود الشمالية.. 7300 مستفيد و3 عيادات

مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا

قدمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية، خدماتها لـ7300 مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.