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"الشرعية" تحقق انتصارات نوعية جنوب مأرب.. تحرير مواقع استراتيجية واستعادة مناطق واسعة

الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدمات كبيرة في الجبهة الجنوبية لمأرب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني والألوية والمقاومة، سيطروا على مناطق واسعة في مديرية حريب، بما فيها مركز المديرية، بعد شن هجوم من عدة محاور، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا مواقع عسكرية استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمأرب، أبرزها سائلة معسكر أم ريش التدريبي.

من جانبه، بين قائد اللواء 107 مشاة العميد الركن خالد يسلم، أن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي.

وأوضح "يسلم" أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الحوثية الإيرانية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

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"الشرعية" تحقق انتصارات نوعية جنوب مأرب.. تحرير مواقع استراتيجية واستعادة مناطق واسعة
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدمات كبيرة في الجبهة الجنوبية لمأرب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني والألوية والمقاومة، سيطروا على مناطق واسعة في مديرية حريب، بما فيها مركز المديرية، بعد شن هجوم من عدة محاور، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا مواقع عسكرية استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمأرب، أبرزها سائلة معسكر أم ريش التدريبي.

من جانبه، بين قائد اللواء 107 مشاة العميد الركن خالد يسلم، أن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي.

وأوضح "يسلم" أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الحوثية الإيرانية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
07:10 PM

"الشرعية" تحقق انتصارات نوعية جنوب مأرب.. تحرير مواقع استراتيجية واستعادة مناطق واسعة

الانهيارات تضرب صفوف الحوثيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدمات كبيرة في الجبهة الجنوبية لمأرب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني والألوية والمقاومة، سيطروا على مناطق واسعة في مديرية حريب، بما فيها مركز المديرية، بعد شن هجوم من عدة محاور، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا مواقع عسكرية استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمأرب، أبرزها سائلة معسكر أم ريش التدريبي.

من جانبه، بين قائد اللواء 107 مشاة العميد الركن خالد يسلم، أن قوات الجيش الوطني أصبحت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي.

وأوضح "يسلم" أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الحوثية الإيرانية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

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