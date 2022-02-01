"الفضلي" يناقش مع سفير قطر التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة

استقبله في مكتبه بمقر الوزارة

استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الاثنين، في مكتبه بمقر الوزارة، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتم خلال الاستقبال، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وفي نهاية اللقاء سلم السفير رسالة من وزير البلدية القطري، لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.