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مستشار تربوي يقترح "حوافز للمعلمين" لحل مشكلة عبء حركة النقل الداخلية

ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في مدارسهم

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على وزارة التعليم، دراسة منح حوافز للمعلمين والمعلمات ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات في مدارسهم.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق" إنه بإمكان الوزارة تحديد نوعية الحوافز، والتي قد تكون مكافآت مالية مقطوعة في نهاية كل عام دراسي أو تخفيض أنصبة الحصص الدراسية الأسبوعية أو منحهم إجازة نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العام قبل بقية زملائهم بأسبوع أو أكثر أو إعفاؤهم من حصص الانتظار والإشراف اليومي، على أن تزاد هذه الحوافز كلما زادت عدد سنوات البقاء في المدرسة بمعدل كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن تلك الحوافز سوف تساعد المعلمين والمعلمات على البقاء في مدارسهم مددًا أطول وتخفف العبء على حركة النقل الداخلية التي تجريها إدارات التعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة في نهاية كل عام دراسي.

ولفت "الدهاس" إلى أن استقرار الكادر التعليمي يساعد على انضباطية انطلاقة العام الدراسي، ويمكن المدارس من معالجة الجداول الدراسية قبل وقت كافٍ من بداية الدراسة، علاوة على الاستقرار النفسي والمعنوي والاجتماعي للكادر التعليمي.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار تربوي يقترح "حوافز للمعلمين" لحل مشكلة عبء حركة النقل الداخلية
سبق

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على وزارة التعليم، دراسة منح حوافز للمعلمين والمعلمات ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات في مدارسهم.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق" إنه بإمكان الوزارة تحديد نوعية الحوافز، والتي قد تكون مكافآت مالية مقطوعة في نهاية كل عام دراسي أو تخفيض أنصبة الحصص الدراسية الأسبوعية أو منحهم إجازة نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العام قبل بقية زملائهم بأسبوع أو أكثر أو إعفاؤهم من حصص الانتظار والإشراف اليومي، على أن تزاد هذه الحوافز كلما زادت عدد سنوات البقاء في المدرسة بمعدل كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن تلك الحوافز سوف تساعد المعلمين والمعلمات على البقاء في مدارسهم مددًا أطول وتخفف العبء على حركة النقل الداخلية التي تجريها إدارات التعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة في نهاية كل عام دراسي.

ولفت "الدهاس" إلى أن استقرار الكادر التعليمي يساعد على انضباطية انطلاقة العام الدراسي، ويمكن المدارس من معالجة الجداول الدراسية قبل وقت كافٍ من بداية الدراسة، علاوة على الاستقرار النفسي والمعنوي والاجتماعي للكادر التعليمي.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:00 AM

مستشار تربوي يقترح "حوافز للمعلمين" لحل مشكلة عبء حركة النقل الداخلية

ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في مدارسهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
2,194

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على وزارة التعليم، دراسة منح حوافز للمعلمين والمعلمات ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات في مدارسهم.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق" إنه بإمكان الوزارة تحديد نوعية الحوافز، والتي قد تكون مكافآت مالية مقطوعة في نهاية كل عام دراسي أو تخفيض أنصبة الحصص الدراسية الأسبوعية أو منحهم إجازة نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العام قبل بقية زملائهم بأسبوع أو أكثر أو إعفاؤهم من حصص الانتظار والإشراف اليومي، على أن تزاد هذه الحوافز كلما زادت عدد سنوات البقاء في المدرسة بمعدل كل خمس سنوات.

وأشار إلى أن تلك الحوافز سوف تساعد المعلمين والمعلمات على البقاء في مدارسهم مددًا أطول وتخفف العبء على حركة النقل الداخلية التي تجريها إدارات التعليم في كل مناطق ومحافظات المملكة في نهاية كل عام دراسي.

ولفت "الدهاس" إلى أن استقرار الكادر التعليمي يساعد على انضباطية انطلاقة العام الدراسي، ويمكن المدارس من معالجة الجداول الدراسية قبل وقت كافٍ من بداية الدراسة، علاوة على الاستقرار النفسي والمعنوي والاجتماعي للكادر التعليمي.

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