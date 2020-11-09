النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "بايدن" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.

وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".

وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".

وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030
سبق

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.

وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".

وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".

وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:14 AM

وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
414

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.

وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية السعودية: "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".

وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".

وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,644
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,943
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,067
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,115

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة