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"عناية الصحية" تشيد بحكومتنا الرشيدة لتوفيرها لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

"السويلم" يؤكد استعداد الجمعية لإطلاق حملات توعوية لوقاية المجتمع من الفيروس

أشادت جمعية عناية الصحية بجهود حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- في الحد من جائحة كورونا وتوفير اللقاح المضاد لها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي جمعية عناية الصحية أن أعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحكومتنا الرشيدة على جهودهم في الحد من جائحة كورونا واهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين ووضعها ضمن أهم أولوياتهم.

وأشار إلى أن توفير الدولة للقاح كورونا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولتنا الرشيدة للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن المملكة تعد من أولى الدول التي وفرت هذا اللقاح لمواطنيها ما يضعها ضمن الدول المتقدمة التي توفر العناية الصحية لأبناء شعبها.

وقال السويلم: إن المملكة تنطلق في ذلك من مفهوم إسلامي يستند إلى قاعدة (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، وأيضًا من إرث المملكة في الاهتمام بالصحة وإنشائها للعديد من المستشفيات التخصصية والتي توجتها برؤية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع صحي سليم يُسهم في جودة الحياة ورغد العيش.

وأبدى السويلم استعداد جمعية عناية الصحية لإطلاق حملات توعوية ووقائية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا واتباع الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشاره والتعاطي الإيجابي مع اللقاح الجديد وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه دعا السويلم المواطنين والمقيمين المستوفين لشروط اللقاح الدخول عبر تطبيق صحتي لأخذ المواعيد والعلاج.

وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد جمعية عناية الصحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عناية الصحية" تشيد بحكومتنا الرشيدة لتوفيرها لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين
سبق

أشادت جمعية عناية الصحية بجهود حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- في الحد من جائحة كورونا وتوفير اللقاح المضاد لها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي جمعية عناية الصحية أن أعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحكومتنا الرشيدة على جهودهم في الحد من جائحة كورونا واهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين ووضعها ضمن أهم أولوياتهم.

وأشار إلى أن توفير الدولة للقاح كورونا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولتنا الرشيدة للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن المملكة تعد من أولى الدول التي وفرت هذا اللقاح لمواطنيها ما يضعها ضمن الدول المتقدمة التي توفر العناية الصحية لأبناء شعبها.

وقال السويلم: إن المملكة تنطلق في ذلك من مفهوم إسلامي يستند إلى قاعدة (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، وأيضًا من إرث المملكة في الاهتمام بالصحة وإنشائها للعديد من المستشفيات التخصصية والتي توجتها برؤية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع صحي سليم يُسهم في جودة الحياة ورغد العيش.

وأبدى السويلم استعداد جمعية عناية الصحية لإطلاق حملات توعوية ووقائية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا واتباع الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشاره والتعاطي الإيجابي مع اللقاح الجديد وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه دعا السويلم المواطنين والمقيمين المستوفين لشروط اللقاح الدخول عبر تطبيق صحتي لأخذ المواعيد والعلاج.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
12:17 AM

"عناية الصحية" تشيد بحكومتنا الرشيدة لتوفيرها لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين

"السويلم" يؤكد استعداد الجمعية لإطلاق حملات توعوية لوقاية المجتمع من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت جمعية عناية الصحية بجهود حكومتنا الرشيدة- أيدها الله- في الحد من جائحة كورونا وتوفير اللقاح المضاد لها.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم: يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي جمعية عناية الصحية أن أعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحكومتنا الرشيدة على جهودهم في الحد من جائحة كورونا واهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين ووضعها ضمن أهم أولوياتهم.

وأشار إلى أن توفير الدولة للقاح كورونا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولتنا الرشيدة للقطاع الصحي، لافتًا إلى أن المملكة تعد من أولى الدول التي وفرت هذا اللقاح لمواطنيها ما يضعها ضمن الدول المتقدمة التي توفر العناية الصحية لأبناء شعبها.

وقال السويلم: إن المملكة تنطلق في ذلك من مفهوم إسلامي يستند إلى قاعدة (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، وأيضًا من إرث المملكة في الاهتمام بالصحة وإنشائها للعديد من المستشفيات التخصصية والتي توجتها برؤية ٢٠٣٠ في بناء مجتمع صحي سليم يُسهم في جودة الحياة ورغد العيش.

وأبدى السويلم استعداد جمعية عناية الصحية لإطلاق حملات توعوية ووقائية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا واتباع الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشاره والتعاطي الإيجابي مع اللقاح الجديد وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي ختام تصريحه دعا السويلم المواطنين والمقيمين المستوفين لشروط اللقاح الدخول عبر تطبيق صحتي لأخذ المواعيد والعلاج.

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