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لوحة مهمَلة بمطبخ عجوز فرنسية قد تُباع بـ6 ملايين يورو

اكتشفت فجأة حينما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنياتها

هل جال بخيالك يومًا، أن إحدى اللوحات المعلقة بصالة منزلك أو المطبخ، قد تجعلك مليونيرًا فجأة؟! هذا ما حدث مع عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة باريس، حينما فوجئت بأن اللوحة المعلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في المطبخ لتشيمابوي، عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.
وقُدّرت قيمة اللوحة المفقودة منذ وقت طويل، رسمها فنان إيطالي في القرن الثالث عشر وعُثر عليها في مطبخ العجوز الفرنسية، بما يصل إلى ستة ملايين يورو، وستباع في مزاد الشهر المقبل.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" ترجع لوحة "كرايست موكد" التي رسمها الفنان "تشيمابوي"، إلى أوائل عصر النهضة، وقدّرها "إيريك توركا" المتخصص في الفنانين القدامى في باريس، بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار)، وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر.
وقال "توركا" لـ"رويترز": "هذا عمل مهم في تاريخ الفن، شيمابوي انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور، وقدم الإنسانية في 1280، وكان هذا جديدًا تمامًا، لقد كان ثوريًّا".

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لوحة مهمَلة بمطبخ عجوز فرنسية قد تُباع بـ6 ملايين يورو
سبق

هل جال بخيالك يومًا، أن إحدى اللوحات المعلقة بصالة منزلك أو المطبخ، قد تجعلك مليونيرًا فجأة؟! هذا ما حدث مع عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة باريس، حينما فوجئت بأن اللوحة المعلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في المطبخ لتشيمابوي، عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.
وقُدّرت قيمة اللوحة المفقودة منذ وقت طويل، رسمها فنان إيطالي في القرن الثالث عشر وعُثر عليها في مطبخ العجوز الفرنسية، بما يصل إلى ستة ملايين يورو، وستباع في مزاد الشهر المقبل.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" ترجع لوحة "كرايست موكد" التي رسمها الفنان "تشيمابوي"، إلى أوائل عصر النهضة، وقدّرها "إيريك توركا" المتخصص في الفنانين القدامى في باريس، بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار)، وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر.
وقال "توركا" لـ"رويترز": "هذا عمل مهم في تاريخ الفن، شيمابوي انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور، وقدم الإنسانية في 1280، وكان هذا جديدًا تمامًا، لقد كان ثوريًّا".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:44 AM

لوحة مهمَلة بمطبخ عجوز فرنسية قد تُباع بـ6 ملايين يورو

اكتشفت فجأة حينما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هل جال بخيالك يومًا، أن إحدى اللوحات المعلقة بصالة منزلك أو المطبخ، قد تجعلك مليونيرًا فجأة؟! هذا ما حدث مع عجوز فرنسية في كومبياني شمالي العاصمة باريس، حينما فوجئت بأن اللوحة المعلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في المطبخ لتشيمابوي، عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.
وقُدّرت قيمة اللوحة المفقودة منذ وقت طويل، رسمها فنان إيطالي في القرن الثالث عشر وعُثر عليها في مطبخ العجوز الفرنسية، بما يصل إلى ستة ملايين يورو، وستباع في مزاد الشهر المقبل.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" ترجع لوحة "كرايست موكد" التي رسمها الفنان "تشيمابوي"، إلى أوائل عصر النهضة، وقدّرها "إيريك توركا" المتخصص في الفنانين القدامى في باريس، بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو (6.6 مليون دولار)، وستباع في المزاد إلى الشمال من باريس يوم 27 أكتوبر.
وقال "توركا" لـ"رويترز": "هذا عمل مهم في تاريخ الفن، شيمابوي انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور، وقدم الإنسانية في 1280، وكان هذا جديدًا تمامًا، لقد كان ثوريًّا".

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