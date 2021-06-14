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نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف

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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
06:21 PM

نائب وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث مع المدير الإقليمي لليونيسف

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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