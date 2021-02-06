كورونا في 6 دول.. 5,189 وفاة جديدة بالولايات المتحدة و1368 حالة بالمكسيك و1239 بالبرازيل

ألمانيا تسجل 10485 إصابة إضافية و393 بكوريا الجنوبية و12 بالصين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 124,960 إصابة جديدة و5,189 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 26,523,297 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 454,209 حالات وفاة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 1239 حالة وفاة و50872 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وسجلت البرازيل حتى الآن تسعة ملايين و447165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و230034 وفاة. وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس تسجيل 1368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 164290، في حين تم تسجيل 13051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 1.9 مليون حالة.

وأقرّت الوزارة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليونين و275394 بعد تسجيل 10485 إصابة جديدة.

وأوضحت بيانات المعهد أيضًا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 80 ألفًا و524 حالة حتى الآن.

كما سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1464 حالة منذ بدء الجائحة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الخامس من فبراير، ليبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89681 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.