النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلكية جدة: "اقتران نادر" للقمر وثلاثة كواكب.. الأربعاء والخميس

أبو زاهرة: مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مارس 2021 اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أنه الاقتران يحدث عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما بعضا في السماء كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

وتابع، أولاً، سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يوماً وقرصه مضاء بنسبة 11 % ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4، في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بنحو ساعتين وسيصلان أعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

ونظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر وزحل واسعة جدًا فلن تتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأضاف أبو زاهرة، صبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس، وقبل شروق الشمس ببضع ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصه انخفضت لتصبح 5.4 % عن اليوم السابق، وأصبح واقعاً بالقرب من المشتري وعطارد.

ولفت إلى أن المشتري أكثر الكواكب الصباحية لمعاناً في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بنحو 12 مرة وعطارد بسبع مرات، وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقاً من زحل ، فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين، حيث يشرق زحل أولاً، يليه المشتري ثم عطارد.

وأضاف، خلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير يمكن رؤية مزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو.

الجمعية الفلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فلكية جدة: "اقتران نادر" للقمر وثلاثة كواكب.. الأربعاء والخميس
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مارس 2021 اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أنه الاقتران يحدث عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما بعضا في السماء كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

وتابع، أولاً، سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يوماً وقرصه مضاء بنسبة 11 % ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4، في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بنحو ساعتين وسيصلان أعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

ونظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر وزحل واسعة جدًا فلن تتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأضاف أبو زاهرة، صبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس، وقبل شروق الشمس ببضع ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصه انخفضت لتصبح 5.4 % عن اليوم السابق، وأصبح واقعاً بالقرب من المشتري وعطارد.

ولفت إلى أن المشتري أكثر الكواكب الصباحية لمعاناً في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بنحو 12 مرة وعطارد بسبع مرات، وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقاً من زحل ، فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين، حيث يشرق زحل أولاً، يليه المشتري ثم عطارد.

وأضاف، خلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير يمكن رؤية مزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
11:35 AM

فلكية جدة: "اقتران نادر" للقمر وثلاثة كواكب.. الأربعاء والخميس

أبو زاهرة: مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
410

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مارس 2021 اجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أنه الاقتران يحدث عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما بعضا في السماء كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

وتابع، أولاً، سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يوماً وقرصه مضاء بنسبة 11 % ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4، في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بنحو ساعتين وسيصلان أعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

ونظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر وزحل واسعة جدًا فلن تتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب، لكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

وأضاف أبو زاهرة، صبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس، وقبل شروق الشمس ببضع ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصه انخفضت لتصبح 5.4 % عن اليوم السابق، وأصبح واقعاً بالقرب من المشتري وعطارد.

ولفت إلى أن المشتري أكثر الكواكب الصباحية لمعاناً في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بنحو 12 مرة وعطارد بسبع مرات، وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقاً من زحل ، فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين، حيث يشرق زحل أولاً، يليه المشتري ثم عطارد.

وأضاف، خلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير يمكن رؤية مزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,061
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,192

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة