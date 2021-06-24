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رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها: جريمة حرب

قال: انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ونقف مع المملكة في إجراءاتها

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، أمس؛ ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال الدكتور السلمي؛ في بيان له اليوم، إن "تعمُّد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو الجاري".

وأكّد رئيس البرلمان العربي، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدّي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف -عن عمد- المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدّد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدّد الدكتور السلمي؛ التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها: جريمة حرب
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، أمس؛ ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال الدكتور السلمي؛ في بيان له اليوم، إن "تعمُّد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو الجاري".

وأكّد رئيس البرلمان العربي، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدّي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف -عن عمد- المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدّد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدّد الدكتور السلمي؛ التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:40 AM

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها: جريمة حرب

قال: انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ونقف مع المملكة في إجراءاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، أمس؛ ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين.

وقال الدكتور السلمي؛ في بيان له اليوم، إن "تعمُّد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرّر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، يؤكّد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتنتهك بشكلٍ صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو الجاري".

وأكّد رئيس البرلمان العربي، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدّي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف -عن عمد- المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدّد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدّد الدكتور السلمي؛ التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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