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الأمطار تعاود هطولها على جازان و"المدني" يحذر: ابتعدوا عن الأودية

شدد على ضرورة تعاون الجميع واتباع التعليمات وعدم المجازفة بدخولها

عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على جازان ومحافظاتها، بعد ساعات من التوقف، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول، نظراً للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وحذرت الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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الأمطار تعاود هطولها على جازان و"المدني" يحذر: ابتعدوا عن الأودية
سبق

عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على جازان ومحافظاتها، بعد ساعات من التوقف، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول، نظراً للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وحذرت الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:40 PM

الأمطار تعاود هطولها على جازان و"المدني" يحذر: ابتعدوا عن الأودية

شدد على ضرورة تعاون الجميع واتباع التعليمات وعدم المجازفة بدخولها

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فهد كاملي - جازان
0
994

عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على جازان ومحافظاتها، بعد ساعات من التوقف، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول، نظراً للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وحذرت الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار مشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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