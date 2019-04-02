"التجارة " تتصدر الجهات الحكومية الأفضل أداء في تحقيق رؤية المملكة 2030

وفقاً لنتائج مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"

تصدرت وزارة التجارة والاستثمار أفضل الجهات الحكومية أداء في تحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 وذلك وفقاً لنتائج مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في السعودية "أداء".

وأشاد مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس إبراهيم نياز بتحقيق قطاع التجارة والاستثمار لأفضل النتائج مقارنة بالأجهزة الأخرى، مشيراً إلى اهتمام المركز بقياس أداء الأجهزة العامة ومتابعة تحقيق مبادراتها وأهدافها الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية 2020، متطرقاً إلى دور المركز في قياس أداء عمل الجهات.

وبيّن "نياز" أن المركز الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، يقوم بقياس مبادرات رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة عبر مؤشرات أداء قياس تقدم المبادرات والاستبيانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز وتطبيق "وطني"، ويتم مراجعة النتائج والتوصيات والتحديات والرفع في التقرير الربع سنوي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتُعد وزارة التجارة والاستثمار أول الجهات التي دشنت لوحة قياس أداء المشاريع والاستراتيجية للمنظومة التي تعنى بمتابعة مؤشرات أداء المنظومة وأهدافها الاستراتيجية وقياس تقدم المنظومة بشكل إلكتروني واستباقي، وبالتالي تعزيز أداء جهات منظومة التجارة والاستثمار ورفع إنتاجيتها.