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جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذتها الأمانة وشددت على تطبيق العقوبات دون تهاون بحق المخالفين

نفّذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس؛ أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، عمل الفِرَق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي؛ من خلال الخطط والآليات المعدة، لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

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جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس؛ أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، عمل الفِرَق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي؛ من خلال الخطط والآليات المعدة، لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
02:05 PM

جازان.. 247 جولة وإغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذتها الأمانة وشددت على تطبيق العقوبات دون تهاون بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفّذت أمانة منطقة جازان 247 جولة ميدانية رقابية أمس؛ أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، عمل الفِرَق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، على تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي؛ من خلال الخطط والآليات المعدة، لتنفيذ حملاتها الرقابية المشتركة ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت، مشددًا على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

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