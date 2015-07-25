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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

يلتقي رئيس الوزراء البوسني ويوقع برنامجًا تنفيذًا للتعاون بين البلدين

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة البوسنة والهرسك، تستمر عدة أيام؛ تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

وتشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية في مجالات العمل الإسلامي المشترك.

ويلتقي "آل الشيخ" -خلال الزيارة- برئيس مجلس الوزراء بسراييفو، زوان تيغيلتيا، ورئيسة مجلس النواب في البرلمان البوسني، بوريانا كريشتو، ورئيس مجلس الشعوب في البرلمان، المهندس باكر عزت بيغوفيتش، والمفتي العام، رئيس المشيخة الإسلامية، الدكتور حسين كفازوفيتش.

ويزور "آل الشيخ" مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سراييفو، والذي يعد أكبر معلم إسلامي ثقافي بدول البلقان شيدته السعودية، وتشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما يزور أيضاً عدداً من معالم دولة البوسنة والهرسك، كمسجد غازي خسرو بيك بالمدينة القديمة، والمكتبة الخاصة به.

وتأتي الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التي تؤكد أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.

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وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً
سبق

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة البوسنة والهرسك، تستمر عدة أيام؛ تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

وتشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية في مجالات العمل الإسلامي المشترك.

ويلتقي "آل الشيخ" -خلال الزيارة- برئيس مجلس الوزراء بسراييفو، زوان تيغيلتيا، ورئيسة مجلس النواب في البرلمان البوسني، بوريانا كريشتو، ورئيس مجلس الشعوب في البرلمان، المهندس باكر عزت بيغوفيتش، والمفتي العام، رئيس المشيخة الإسلامية، الدكتور حسين كفازوفيتش.

ويزور "آل الشيخ" مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سراييفو، والذي يعد أكبر معلم إسلامي ثقافي بدول البلقان شيدته السعودية، وتشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما يزور أيضاً عدداً من معالم دولة البوسنة والهرسك، كمسجد غازي خسرو بيك بالمدينة القديمة، والمكتبة الخاصة به.

وتأتي الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التي تؤكد أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
03:22 PM

وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً

يلتقي رئيس الوزراء البوسني ويوقع برنامجًا تنفيذًا للتعاون بين البلدين

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عبدالله العنزي - الرياض
7
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يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غدٍ الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة البوسنة والهرسك، تستمر عدة أيام؛ تلبية لدعوة المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

وتشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية في مجالات العمل الإسلامي المشترك.

ويلتقي "آل الشيخ" -خلال الزيارة- برئيس مجلس الوزراء بسراييفو، زوان تيغيلتيا، ورئيسة مجلس النواب في البرلمان البوسني، بوريانا كريشتو، ورئيس مجلس الشعوب في البرلمان، المهندس باكر عزت بيغوفيتش، والمفتي العام، رئيس المشيخة الإسلامية، الدكتور حسين كفازوفيتش.

ويزور "آل الشيخ" مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في سراييفو، والذي يعد أكبر معلم إسلامي ثقافي بدول البلقان شيدته السعودية، وتشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما يزور أيضاً عدداً من معالم دولة البوسنة والهرسك، كمسجد غازي خسرو بيك بالمدينة القديمة، والمكتبة الخاصة به.

وتأتي الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التي تؤكد أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.

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