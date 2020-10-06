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آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة

مع شاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي

تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية، أخبارًا تشير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة لهواتف قابلة للطي قد تطرحها بميزات غير مسبوقة.

وتبعًا لطلب براءة اختراع كانت قد تقدمت به شركة آبل لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أمريكا؛ فإن الشركة تسعى لتطوير هاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي.

ووفق "روسيا اليوم" ستحصل شاشة هذا الهاتف على طبقة خاصة تسمح لها بترميم الخدوش بالاعتماد على الضوء أو الحرارة أو التيار الكهربائي وبعض أنواع المحفزات التي قد تتعرض لها.

ويشير نص براءة الاختراع أيضًا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف المنتظر، قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الهواتف القابلة للطي سابقًا.

وكانت أخبار قد انتشرت في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إطلاق آبل لهاتف قابل للطي، وأشارت تلك الأخبار إلى أن الهاتف لن يكون شبيهًا بهواتف سامسونج المرنة، بل سيحصل على شاشة طولية تطوى من المنتصف كما هو الحال في هواتف RAZR التي تنتجها موتورولا.

شركة أبل أبل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة
سبق

تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية، أخبارًا تشير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة لهواتف قابلة للطي قد تطرحها بميزات غير مسبوقة.

وتبعًا لطلب براءة اختراع كانت قد تقدمت به شركة آبل لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أمريكا؛ فإن الشركة تسعى لتطوير هاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي.

ووفق "روسيا اليوم" ستحصل شاشة هذا الهاتف على طبقة خاصة تسمح لها بترميم الخدوش بالاعتماد على الضوء أو الحرارة أو التيار الكهربائي وبعض أنواع المحفزات التي قد تتعرض لها.

ويشير نص براءة الاختراع أيضًا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف المنتظر، قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الهواتف القابلة للطي سابقًا.

وكانت أخبار قد انتشرت في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إطلاق آبل لهاتف قابل للطي، وأشارت تلك الأخبار إلى أن الهاتف لن يكون شبيهًا بهواتف سامسونج المرنة، بل سيحصل على شاشة طولية تطوى من المنتصف كما هو الحال في هواتف RAZR التي تنتجها موتورولا.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:44 AM

آبل قد تطلق هواتف قابلة للطي بميزات غير مسبوقة

مع شاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداولت مواقع مختصة بشؤون التقنية، أخبارًا تشير إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة لهواتف قابلة للطي قد تطرحها بميزات غير مسبوقة.

وتبعًا لطلب براءة اختراع كانت قد تقدمت به شركة آبل لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في أمريكا؛ فإن الشركة تسعى لتطوير هاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة قادرة على إصلاح الخدوش بشكل ذاتي.

ووفق "روسيا اليوم" ستحصل شاشة هذا الهاتف على طبقة خاصة تسمح لها بترميم الخدوش بالاعتماد على الضوء أو الحرارة أو التيار الكهربائي وبعض أنواع المحفزات التي قد تتعرض لها.

ويشير نص براءة الاختراع أيضًا إلى أن التقنية التي قد يحصل عليها الهاتف المنتظر، قد تساهم في التقليل من تلف الشاشة المرنة في منطقة محور الطي، كما حصل مع بعض الهواتف القابلة للطي سابقًا.

وكانت أخبار قد انتشرت في وقت سابق من هذا العام حول إمكانية إطلاق آبل لهاتف قابل للطي، وأشارت تلك الأخبار إلى أن الهاتف لن يكون شبيهًا بهواتف سامسونج المرنة، بل سيحصل على شاشة طولية تطوى من المنتصف كما هو الحال في هواتف RAZR التي تنتجها موتورولا.

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